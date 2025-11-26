В России Владимира Зеленского осудили на 9 лет

В Новосибирске тезку Зеленского осудили на 9 лет за взятку

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима российского военнослужащего Владимира Зеленского по делу о взятке. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда в Telegram-канале.

Мужчину также обязали выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. Кроме того, он лишен воинского звания и права в течение четырех лет занимать должности в госорганах, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных.

По данным суда, Зеленский потребовал взятку в размере 1,5 млн рублей у россиянина Ш. за разрешение демонтировать одно из зданий вверенного ему в охрану военного городка, а именно за беспрепятственный проезд на территорию городка строительной техники, разбор здания и вывоз мусора.

Отмечается, что 500 тыс. рублей Ш. должен был передать до начала выполнения работ, а остальную часть — по их окончанию. После получения первой части взятки Зеленский был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности России, а полученные им деньги были конфискованы.

Ранее экс-полицейского приговорили к 4 годам условно по делу о взятке от редактора Ura.ru.