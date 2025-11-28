На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбежавшим из дома престарелых трем монахиням разрешили остаться в монастыре

Трем монахиням, сбежавшим из дома престарелых, разрешили жить в монастыре
true
true
true
close
nonnen_goldenstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Трем монахиням в Австрии, сбежавшим из дома престарелых ради монастыря, разрешили остаться там жить, пишет Bild.

Три пожилые монахини из Австрии, которые в сентябре отказались переезжать в дом престарелых и самовольно вернулись в свой прежний монастырь, добились победы в своем деле. Сестры Бернадетт, Рита и Регина — всем им за 80 лет — получили разрешение жить в монастыре в замке Гольденштайн под Зальцбургом на постоянной основе.

Как сообщают СМИ, директор монастыря Маркус Грасль лично сообщил монахиням радостную новость. По его словам, здание будет адаптировано под нужды пожилых людей, а забота о сестрах будет обеспечена.

Однако решение сопровождается условиями: монахиням предстоит жить в режиме «клуатры» — то есть монастырь будет закрыт для посторонних, кроме необходимых служб и персонала.

Ранее три монахини сбежали из дома престарелых, чтобы вернуться в монастырь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами