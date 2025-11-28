Сбежавшим из дома престарелых трем монахиням разрешили остаться в монастыре

Трем монахиням в Австрии, сбежавшим из дома престарелых ради монастыря, разрешили остаться там жить, пишет Bild.

Три пожилые монахини из Австрии, которые в сентябре отказались переезжать в дом престарелых и самовольно вернулись в свой прежний монастырь, добились победы в своем деле. Сестры Бернадетт, Рита и Регина — всем им за 80 лет — получили разрешение жить в монастыре в замке Гольденштайн под Зальцбургом на постоянной основе.

Как сообщают СМИ, директор монастыря Маркус Грасль лично сообщил монахиням радостную новость. По его словам, здание будет адаптировано под нужды пожилых людей, а забота о сестрах будет обеспечена.

Однако решение сопровождается условиями: монахиням предстоит жить в режиме «клуатры» — то есть монастырь будет закрыт для посторонних, кроме необходимых служб и персонала.

Ранее три монахини сбежали из дома престарелых, чтобы вернуться в монастырь.