На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Три монахини сбежали из дома престарелых, чтобы вернуться в монастырь

В Австрии три монахини сбежали из дома престарелых и вернулись в монастырь
true
true
true
close
nonnen_goldenstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Три монахини в возрасте 88, 86 и 82 лет — сестра Бернадетта, сестра Регина и сестра Рита — самостоятельно вернулись в бывший монастырь Клостер Гольденштейн в Эльсбетене под Зальцбургом после того, как в декабре 2023 года их перевели в католический дом престарелых, пишет »Би-би-си». Женщины, последние проживавшие в обители, заявляют, что были вывезены против своей воли и требуют права оставаться в родном доме до конца жизни.

По словам монахинь, в начале сентября 2025 года они в сопровождении группы бывших учениц и со слесарем восстановили доступ в свои прежние кельи — хотя при этом изначально в доме не работали вода и электричество. Замки в их комнатах были заменены, потребовался ремонт, и сейчас подача коммунальных услуг частично восстановлена. Еду им приносят прихожане, кроме того, женщин осмотрел врач.

Провост аббатства Маркус Грасль резко раскритиковал их поступок, назвав возвращение «совершенно непостижимым» и «эскалацией». По его словам, помещения монастыря «больше не пригодны для использования» и не отвечают требованиям надлежащего ухода, а «шаткое состояние здоровья» монахинь делает самостоятельное их проживание невозможным. Руководство также утверждает, что дом престарелых обеспечивал «абсолютно необходимую, профессиональную и хорошую медицинскую помощь».

Сестры заявляют, что полны решимости остаться в монастыре. В этом их поддерживают и местные жители.

Ранее монахиня продемонстрировала навыки битбокса и прославилась в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами