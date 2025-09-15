Три монахини сбежали из дома престарелых, чтобы вернуться в монастырь

В Австрии три монахини сбежали из дома престарелых и вернулись в монастырь

Три монахини в возрасте 88, 86 и 82 лет — сестра Бернадетта, сестра Регина и сестра Рита — самостоятельно вернулись в бывший монастырь Клостер Гольденштейн в Эльсбетене под Зальцбургом после того, как в декабре 2023 года их перевели в католический дом престарелых, пишет »Би-би-си». Женщины, последние проживавшие в обители, заявляют, что были вывезены против своей воли и требуют права оставаться в родном доме до конца жизни.

По словам монахинь, в начале сентября 2025 года они в сопровождении группы бывших учениц и со слесарем восстановили доступ в свои прежние кельи — хотя при этом изначально в доме не работали вода и электричество. Замки в их комнатах были заменены, потребовался ремонт, и сейчас подача коммунальных услуг частично восстановлена. Еду им приносят прихожане, кроме того, женщин осмотрел врач.

Провост аббатства Маркус Грасль резко раскритиковал их поступок, назвав возвращение «совершенно непостижимым» и «эскалацией». По его словам, помещения монастыря «больше не пригодны для использования» и не отвечают требованиям надлежащего ухода, а «шаткое состояние здоровья» монахинь делает самостоятельное их проживание невозможным. Руководство также утверждает, что дом престарелых обеспечивал «абсолютно необходимую, профессиональную и хорошую медицинскую помощь».

Сестры заявляют, что полны решимости остаться в монастыре. В этом их поддерживают и местные жители.

