Мужчина попытался починить автомобиль и нашел под капотом 18 кг фундука

OC: в Китае мужчина нашел под капотом своей машины 18 кг фундука
В Китае мужчина попытался починить автомобиль и нашел под капотом 18 кг фундука, пишет Oddity Central.

Житель китайского города Цзиси обнаружил необычную причину неисправности своей машины. После нескольких месяцев странного дребезжания под капотом и поломки системы отопления водитель решил наконец заглянуть под капот.

Там он нашел залежи фундука. Орехов было настолько много, что они оказались даже в салонном фильтре. На их удаление ушло более двух часов. Мужчина рассказал, что машина почти все время стояла в гараже, поэтому он исключил версию с белками.

Осмотрев помещение, он обнаружил, что более половины мешка с фундуком, который он хранил в гараже, исчезло. Это навело его на вывод, что орехи перенесли крысы, сделавшие автомобиль своим импровизированным хранилищем.

Теперь владелец внедорожника планирует установить ловушки, чтобы предотвратить новые «заселения» и защитить машину от подобных «поставок» запасов в будущем.

Ранее автомобилист превратил капот своего внедорожника в аквариум и разозлил соцсети.

