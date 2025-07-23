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Автомобилист превратил капот своего внедорожника в аквариум и разозлил соцсети

OC: китаец сделал из капота машины аквариум и разозлил людей
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В Китае автомобилист превратил капот своего внедорожника в аквариум и разозлил соцсети, пишет Oddity Central.

В китайской провинции Ляонин мужчина привлек внимание общественности после того, как установил на капот своего автомобиля Li Auto L9 прозрачную конструкцию с живыми рыбами и крабами. Кадры с необычным «украшением» стремительно разлетелись по соцсетям, вызвав волну критики и обсуждений.

По данным местных СМИ, владелец внедорожника использовал изолированный отсек между виниловой пленкой и защитной оболочкой из термопластичного полиуретана, заполнив его водой и поместив внутрь морских обитателей. Автор идеи рассказал, что идея пришла к нему во время рыбалки, когда он забыл ведро для улова и решил временно использовать капот автомобиля.

В ситуацию вмешалась дорожная полиция. Ведомство признало модифицированный автомобиль непригодным для движения по дорогам общего пользования. Офицеры напомнили, что подобные изменения конструкции транспортных средств нарушают действующее законодательство страны.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане работники автосервиса заливали живых рыб под пленку автомобиля.

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