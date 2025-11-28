На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, в каком случае стоит прекратить прогулку

Реабилитолог Бондаренко: при боли в пояснице стоит прекратить прогулку
Shutterstock

Прогулки — очень полезное для организма занятие, однако во время ходьбы следует прислушиваться к своему телу. Если появилась боль в пояснице или суставах, необходимо прекратить движение. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил эксперт в области физической реабилитации и биомеханики тела, руководитель Центра Механотерапии Владимир Бондаренко.

«Острая или резкая боль — это не повод превозмогать себя, а сигнал к временной остановке и консультации с врачом. Плавное увеличение нагрузки и внимание к собственным ощущениям — залог безопасности и пользы от ходьбы», — сказал специалист.

Он добавил, что людям, имеющим проблемы с мышцами или суставами, важно знать свои возможности и ограничения.

До этого Бондаренко говорил, что при ходьбе важно не количество шагов на фитнес-браслете, а время, проведенное в движении на свежем воздухе.

Идеальная продолжительность прогулки, по его словам, — 40-50 минут. При этом темп должен быть комфортным, чтобы спокойно дышать и разговаривать.

Ранее врач назвал самый полезный тип ходьбы.

