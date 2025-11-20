Врач назвал самый полезный тип ходьбы

Скандинавская ходьба с двумя палками для опоры особенно полезна для здоровья: она задействует до 90% мышц тела, увеличивает затраты энергии на 20% и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Об этом рассказал британский терапевт Джузеппе Арагона. Слова эксперта приводит издание Huff Post.

«При обычной ходьбе задействовано примерно 50% мышц. Во время скандинавской ходьбы дополнительно включается мускулатура плечевого пояса, рук, спины и пресса. Такая тренировка улучшает физическую форму и состояние здоровья эффективнее традиционных десяти тысяч шагов в день», — отметил Арагона.

Специалист добавил, что скандинавская ходьба помогает укрепить суставы, улучшить осанку, походку и координацию движений. Этот тип физической активности также подходит тем, кто восстанавливается после травм или предпочитает тренировки на свежем воздухе без дополнительной подготовки или оборудования. Также при регулярной регулярной ходьбе сердце «учится» работать в экономичном режиме, частота пульса снижается, а выносливость миокарда (сердечной мышцы) повышается.

«Для большинства взрослых рекомендуется около 150 минут занятий умеренной интенсивности в неделю. Скандинавская ходьба — отличный способ достичь этой цели», — подчеркнул врач.

