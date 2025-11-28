Эксперт раскрыл, что важнее в ходьбе — шаги или минуты

Реабилитолог Бондаренко: при ходьбе важнее время, а не количество шагов

При ходьбе важно не количество шагов на фитнесс-браслете, а время, проведенное в движении на свежем воздухе. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил эксперт в области физической реабилитации и биомеханики тела, руководитель Центра Механотерапии Владимир Бондаренко.

«Ключевые показатели — это не цифры на экране гаджета, а ваше самочувствие. Еще нужно отслеживать пульсометрию и систему дыхания. Если вдруг появляется одышка, неважно сколько шагов мы прошли, сколько времени не прошли, мы должны остановиться и привести дыхание в норму», — посоветовал специалист.

Идеальная продолжительность прогулки, по его словам, — 40-50 минут. При этом темп должен быть комфортным, чтобы спокойно дышать и разговаривать.

Британский терапевт Джузеппе Арагона до этого говорил, что скандинавская ходьба с двумя палками для опоры особенно полезна для здоровья: она задействует до 90% мышц тела, увеличивает затраты энергии на 20% и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

