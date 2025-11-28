На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл, что важнее в ходьбе — шаги или минуты

Реабилитолог Бондаренко: при ходьбе важнее время, а не количество шагов
true
true
true
close
Shutterstock/Alex Sipeta

При ходьбе важно не количество шагов на фитнесс-браслете, а время, проведенное в движении на свежем воздухе. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил эксперт в области физической реабилитации и биомеханики тела, руководитель Центра Механотерапии Владимир Бондаренко.

«Ключевые показатели — это не цифры на экране гаджета, а ваше самочувствие. Еще нужно отслеживать пульсометрию и систему дыхания. Если вдруг появляется одышка, неважно сколько шагов мы прошли, сколько времени не прошли, мы должны остановиться и привести дыхание в норму», — посоветовал специалист.

Идеальная продолжительность прогулки, по его словам, — 40-50 минут. При этом темп должен быть комфортным, чтобы спокойно дышать и разговаривать.

Британский терапевт Джузеппе Арагона до этого говорил, что скандинавская ходьба с двумя палками для опоры особенно полезна для здоровья: она задействует до 90% мышц тела, увеличивает затраты энергии на 20% и положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Ранее россиянам объяснили, почему не нужно делать 10 тысяч шагов в день.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами