С бывшего главы департамента культуры Москвы взыскали более миллиарда рублей

Суд взыскал 1 млрд рублей с экс-главы департамента культуры Москвы Кибовского
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ против бывшего министра столичного правительства и экс-главы департамента культуры Александра Кибовского, а также его родных и доверенных лиц. Суд принял решение об изъятии имущества общей стоимостью более 1 млрд рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Решением суда исковые требования Генпрокуратуры к Кибовскому и связанным с ним лицам удовлетворены в полном объеме», — сообщил источник агентству.

Александр Кибовский в настоящее время является фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество и получении взятки. Следствие утверждает, что он получил свыше 100 млн рублей за содействие частным компаниям в заключении государственных контрактов. Кибовский отрицает свою вину.

Как показали результаты следствия, с 2014 года Александр Кибовский приобрел недвижимое имущество и два транспортных средства на общую сумму 226,7 млн рублей. В частности, выявлено приобретение семи квартир в Москве (включая объекты на Гоголевском бульваре и Осеннем бульваре) и в Московской области общей стоимостью 195 млн рублей, которые были зарегистрированы на его супругу, отца и доверенное лицо.

На это же доверенное лицо были оформлены два автомобиля иностранного производства, включая Maybach, общей стоимостью 29,4 млн рублей, а также два мотоцикла, оцененные в 5 млн рублей. Помимо этого, в 2017 и 2020 годах Кибовский передал в доверительное управление денежные средства в размере 28 млн рублей.

Ранее суд назначил бизнесмену Бойко-Великому 15,5 года колонии по делу о хищении земель.

