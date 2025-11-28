В России призвали запретить продавать недвижимость без риелтора

В России предложили принять закон о риелторской деятельности, который поможет защитить собственников и покупателей недвижимости от мошеннических схем. Такую инициативу радио Sputnik озвучила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Специалист заявила о необходимости внести изменения в судебную систему.

«Ни нотариусы, ни период охлаждения не дадут вообще ничего, потому что мошенники «ведут» людей по 2-4 месяца, но и 7-10 дней еще доведут без проблем. Нужно законодателям думать вместе с риелторским сообществом: у нас есть опыт, у вас есть власть, мы сможем с вами инициативы выдвинуть, которые будут работать», — объяснила эксперт.

По ее словам, в обязанности риелтора входит проверка 53 рисков утраты права собственности в каждой сделке купли-продажи. Перескокова отметила, что граждане не делают это самостоятельно, поэтому важно запретить продавать недвижимость без участия специалиста.

Эксперт добавила, что избежать неприятных ситуаций удастся, если сделка будет альтернативной. Она объяснила, что продавец должен одновременно добавлять к полученной сумме средства и приобретать другое жилье. Помимо этого, покупателю нужно разговаривать с продавцом, чтобы выявить истинный мотив продажи.

До этого председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов говорил, что направил правительству на оценку два законопроекта о защите россиян, приобретающих недвижимость. Они предполагают изменение подхода к признанию сделок недействительными – возвращать квартиры жертвам мошенников предлагается только после возмещения всей затраченной суммы покупателю.

