В России готовят новый механизм защиты покупателей жилья

Нилов: возвращать квартиры жертвам мошенников планируется по новому механизму
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Правительству на оценку направили два законопроекта о защите россиян, приобретающих недвижимость. Они предполагают изменение подхода к признанию сделок недействительными – возвращать квартиры жертвам мошенников предлагается только после возмещения всей затраченной суммы покупателю, рассказал автор поправок, председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов в беседе с 360.ru.

Предлагаемые законодательные инициативы должны защитить добросовестных покупателей жилья, пояснил депутат. Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс и закон «О государственной регистрации недвижимости». После отзыва кабмина документы представят на рассмотрение Госдумы.

Необходимость принятия законопроектов Нилов объяснил назревающим кризисом на рынке жилья и ростом количества случаев, когда добросовестные покупатели остаются без денег и без квартиры. Суд может признать сделку недействительной даже спустя годы, если продавец внезапно заявит, что его ввели в заблуждение, обманули, заставили продать недвижимость под давлением.

«Гасятся ипотечные кредиты, рождаются дети, вырастают цены на аналогичные объекты. И вдруг семья, в соответствии со всеми требованиями закона купившая жилье, остается на улице и с пустыми карманами. Немыслимо!» — подчеркнул парламентарий.

В разработанных им документах предлагается ключевое изменение – допустить возвращение жилья жертве мошенников только после полного возмещения всей потраченной суммы на объект покупателю. Эту норму парламентарий призвал закрепить в ГК и в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Такой подход позволит разобраться с проблемой, которая сегодня создала на рынке жилья социально несправедливую и недопустимую ситуацию, заключил депутат.

Накануне лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал предусмотреть период охлаждения при продаже недвижимости, чтобы искоренить случаи мошенничества и отмены сделок. Деньги продавцу должны перечисляться только после госрегистрации перехода прав собственности, а наличные расчеты и прямые переводы средств следует запретить, считает он.

Ранее россиянам посоветовали пока не покупать квартиры на вторичке.

