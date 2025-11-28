В Иркутской области трое подростков получили сроки за теракты и поджоги

СК: трех подростков осудили до 9 лет за теракты в Иркутской области

Военный суд вынес приговор трем подросткам из Иркутской области, признав их виновными в совершении терактов. Об этом сообщило Восточное МСУТ СК России в своем Telegram-канале.

По данным следствия, доказательства суд счел достаточными. Несовершеннолетних признали виновными по нескольким статьям УК РФ, включая совершение теракта группой по предварительному сговору с причинением значительного ущерба, подготовку к теракту, а также содействие террористической деятельности.

Следствие установило, что один из подростков привлек двоих сверстников к выполнению заданий неустановленного куратора, полученных через интернет. 13 сентября 2024 года двое из них за денежное вознаграждение подожгли базовую станцию сотовой связи в Свирске. Позднее к группе присоединился третий фигурант.

По данным следователей, 19 сентября 2024 года подростки подожгли релейный шкаф на перегоне между станциями Иркутск-Пассажирский и Академическая. Кроме того, они готовили новые поджоги — в отношении воздушных судов и гуманитарного центра. Все свои действия они фиксировали на камеру мобильного телефона.

С учетом роли каждого суд назначил наказания: одному из подсудимых — 9 лет колонии общего режима с трехлетним ограничением свободы, второму — 7 лет колонии общего режима с двухлетним сроком ограничений. Третий осужден на 6 лет и 6 месяцев в воспитательной колонии с двухлетним ограничением свободы.

Ранее в Астрахани арестовали местного жителя по делу о подготовке диверсии и теракта.