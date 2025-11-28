На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии арестовали украинца, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков»

В ФРГ судья ВС распорядился арестовать подозреваемого в подрыве «Севпотоков»
close
Michaela Rehle/Reuters

Следственный судья Верховного суда ФРГ постановил арестовать гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Германии, передает ТАСС.

«Следственный судья Верховного суда ФРГ привел сегодня в исполнение ордер на арест гражданина Украины Сергея К.», — говорится в сообщении.

Сергея Кузнецова задержали в августе в Италии. Предположительно, он был одним из координаторов операции.

27 октября Апелляционный суд Болоньи постановил выдать его Германии. Прокуратура экстрадицию подтвердила и сообщила, что в пятницу он должен предстать в Карлсруэ перед следственным судьей Верховного суда ФРГ.

До этого в ФРГ выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве газопроводов.

Ранее обвиняемый в подрыве «Северных потоков» объявил голодовку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами