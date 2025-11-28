В Германии арестовали украинца, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков»

В ФРГ судья ВС распорядился арестовать подозреваемого в подрыве «Севпотоков»

Следственный судья Верховного суда ФРГ постановил арестовать гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры Германии, передает ТАСС.

«Следственный судья Верховного суда ФРГ привел сегодня в исполнение ордер на арест гражданина Украины Сергея К.», — говорится в сообщении.

Сергея Кузнецова задержали в августе в Италии. Предположительно, он был одним из координаторов операции.

27 октября Апелляционный суд Болоньи постановил выдать его Германии. Прокуратура экстрадицию подтвердила и сообщила, что в пятницу он должен предстать в Карлсруэ перед следственным судьей Верховного суда ФРГ.

До этого в ФРГ выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве газопроводов.

Ранее обвиняемый в подрыве «Северных потоков» объявил голодовку.