Медведь напал на 69-летнего мужчину в общественном туалете

Японец отбился от медведя, который проник в общественный туалет

Медведь напал на мужчину в японском общественном туалете. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

По данным местных СМИ, 69-летний охранник подвергся нападению медведя в общественном туалете возле закрытой на ночь железнодорожной станции в префектуре Гумма к северу от Токио.

Медведь длиной около 1-1,5 метра заглянул в кабинку, когда мужчина уже собирался уходить. От неожиданности он упал навзничь и стал отбивать ногами, что заставило животное бежать.

Пострадавший получил легкие травмы правой ноги, но смог добраться до ближайшего полицейского пункта и сообщить об инциденте.

До этогов повар из Японии отбился от медведя приемом дзюдо и затем продолжил работу, несмотря на серьезные раны на лице. Через несколько минут менеджер увидел его за приготовлением бульона — с кровью, стекающей по лицу. Пострадавшего доставили в муниципальную больницу Хатинохе, где ему наложили швы на рану длиной около 10 сантиметров и выявили перелом ребра. Сейчас он находится на больничном.

Ранее медведь напал на детей начальных классов и учителя во время похода.