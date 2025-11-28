Мать заставляла 16-летнюю дочь заниматься проституцией

NDTV: мать и сосед принуждали девушку-подростка к занятию проституцией в Мумбаи

Девушка из Индии обвинила мать и соседа в принуждении к занятию проституцией ради дополнительного дохода, передает NDTV.

В Мумбаи 16-летняя школьница обвинила родную мать и соседа в принуждении к проституции. По словам пострадавшей, это происходило с апреля 2025 года по конец ноября.

Устав от постоянного насилия, десятиклассница сбежала из дома на три дня к подруге, но после возвращения ее снова заставили торговать телом. Тогда девушка рассказала обо всем классному руководителю.

Учительница была шокирована и сообщила руководству школы, которое обратилось в полицию. Полицейские возбудили дело по статьям об изнасиловании, торговле детьми в целях проституции. Подозреваемые сейчас в розыске, расследование продолжается.

Ранее мать обучила 12-летнюю дочь работе в японском секс-салоне и бросила.