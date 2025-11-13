На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Массируй гениталии»: мать обучила 12-летнюю дочь работе в секс-салоне и бросила

Девочка из Таиланда рассказала о работе в секс-салоне, куда ее продала мать
true
true
true
close
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

Проданная в сексуальное рабство 12-летняя девочка из Таиланда рассказала, как мать обучала ее работе в массажном салоне в Токио. Об этом пишет газета Mainichi.

По данным японских СМИ, в конце июня мать вместе с дочерью прилетела в Японию, но вскоре после их прибытия исчезла. Она оставила девочку в салоне под вывеской «Тайский домашний массаж» на седьмом этаже жилого дома в столичном районе Бункё. Руководил заведением 51-летний Масаюки Хосоно, который заставлял ребенка оказывать посетителям интимные услуги.

Пострадавшая вспоминает, как родительница наставляла ее: «Когда придет клиент, начинай массировать его гениталии. Все заканчивается, когда ты заставляешь его эякулировать». Девочка не хотела этого делать, но не могла ослушаться мать и решила, что будет работать в салоне ради пропитания семьи. Согласно прейскуранту, 60 минут работы «массажистки» стоили 6000 иен (около 3100 рублей — прим. ред.), часть из заработанных девочкой денег владелец салона отправлял ее матери. В ожидании ее возвращения ребенок был вынужден жить в углу общей кухни.

Мать несколько раз писала дочери: «Я приду за тобой», но девочка поняла, что она не вернется и в сентябре обратилась за помощью в Токийское региональное бюро иммиграционных служб. Так как допустимый срок ее пребывания в стране составлял 15 дней и давно истек, несовершеннолетнюю взяли под стражу. Сейчас она получает психологическую помощь и готовится к возвращению домой. Ее мать была задержана властями Тайваня в начале ноября. По данным полиции, она также занималась проституцией.

Ранее банда подсаживала женщин на наркотики, насиловала и заставляла заниматься проституцией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами