«Массируй гениталии»: мать обучила 12-летнюю дочь работе в секс-салоне и бросила

Проданная в сексуальное рабство 12-летняя девочка из Таиланда рассказала, как мать обучала ее работе в массажном салоне в Токио. Об этом пишет газета Mainichi.

По данным японских СМИ, в конце июня мать вместе с дочерью прилетела в Японию, но вскоре после их прибытия исчезла. Она оставила девочку в салоне под вывеской «Тайский домашний массаж» на седьмом этаже жилого дома в столичном районе Бункё. Руководил заведением 51-летний Масаюки Хосоно, который заставлял ребенка оказывать посетителям интимные услуги.

Пострадавшая вспоминает, как родительница наставляла ее: «Когда придет клиент, начинай массировать его гениталии. Все заканчивается, когда ты заставляешь его эякулировать». Девочка не хотела этого делать, но не могла ослушаться мать и решила, что будет работать в салоне ради пропитания семьи. Согласно прейскуранту, 60 минут работы «массажистки» стоили 6000 иен (около 3100 рублей — прим. ред.), часть из заработанных девочкой денег владелец салона отправлял ее матери. В ожидании ее возвращения ребенок был вынужден жить в углу общей кухни.

Мать несколько раз писала дочери: «Я приду за тобой», но девочка поняла, что она не вернется и в сентябре обратилась за помощью в Токийское региональное бюро иммиграционных служб. Так как допустимый срок ее пребывания в стране составлял 15 дней и давно истек, несовершеннолетнюю взяли под стражу. Сейчас она получает психологическую помощь и готовится к возвращению домой. Ее мать была задержана властями Тайваня в начале ноября. По данным полиции, она также занималась проституцией.

