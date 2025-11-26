На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как украсить дом к Новому году 2026

Эксперт Веденова: создать новогоднюю атмосферу дома помогут акцентные элементы
Создать дома новогоднюю атмосферу в 2026 году помогут декоративные элементы из естественных материалов, украшенное пространство для отдыха и образ огненной лошади, которая является символом года и олицетворением энергии и свободы. Об этом «Известиям» рассказала арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова.

«В тренде — экоминимализм. Фактурные шерсть, лен, дерево, солома, керамика, матовое стекло создают ту самую тактильную глубину, которая делает интерьер живым и душевным. Цветовая палитра года — это согревающие оттенки: глубокий бордовый, уютный терракот, насыщенный зеленый, благородная медь и приглушенное золото. Лошадь «поощряет» выразительность без лишнего блеска и искусственности», — рассказала эксперт.

Она объяснила, что центральным элементом комнаты является елка, размер и форма которой должны соответствовать пространству. Если в помещении недостаточно места, то большое дерево стоит заменить на миниатюрные композиции из хвойных веток, украшенные лентами и гирляндами.

Создать новогоднюю атмосферу помогут и акцентные элементы, такие как гирлянды, расположенные вдоль карниза и дверного проема, венки и композиции из еловых веток, а также семейные фотографии в праздничных рамках. Помимо этого, Веденова добавила, что важно грамотно оформить праздничный стол. Для этого она посоветовала использовать вещи из натурального текстиля, еловые композиции, а также декор из апельсинов и специй.

Освещение эксперт назвала душой праздничного интерьера. Она призвала отказаться от верхнего освещения и использовать вместо него адаптивные системы, позволяющие настроить освещение так, чтобы оно соответствовало настроению.

«Визуальная составляющая светильников также претерпевает изменения. Типовые люстры уступают место скульптурным формам — подвесам из дерева, керамики или текстиля, которые сами по себе являются арт-объектами», — отметила специалист.

Не менее важно украсить пространство для отдыха, напомнила Веденова. По ее словам, стоит организовать такое место у окна или на диване, направив на него мягкий свет и украсив пледом или текстилем. Отделить зону отдыха от остального пространства можно с помощью торшеров с текстильными абажурами, бра или гирлянд с мягким мерцанием, добавила эксперт. Также дополнением к праздничному интерьеру будет аромат с нотами хвои, мандарина и специй.

Ранее россиян предупредили, в каких случаях размещение гирлянды грозит штрафом.

