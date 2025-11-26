На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
WhatsApp назвали каналом для массовых атак

Эксперт РОЦИТ Шурыгин: WhatsApp становится все опаснее для пользователей
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Популярность WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией) и халатное отношение материнской компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) к безопасности превращает любую атаку в высокодоходную операцию для киберпреступников, заявил председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин, комментируя информацию о связи вируса Maverick и банковского трояна Coyote.

«Понятно, что от взлома и наличия уязвимостей не застрахован ни один продукт, но в случае с Meta, компании с колоссальной прибылью, настолько большое количество проблем и настолько высокая частота их появления уже неоднократно привлекали внимание экспертов», — сказал он.

Шурыгин добавил, что российская аудитория полностью откажется от мессенджера, если сервис будет и дальше пренебрегать защитой пользователей.

По словам управляющего партнера агентства «Смена» Артема Геллера, Meta не может обеспечить безопасность WhatsApp.

«Дело явно не в отсутствии возможностей или ресурсов – в поле зрения ИТ-гиганта просто не существует ничего, что не приносит прибыль. Многим странам приходится терпеть такое отношение из-за отсутствия реальных альтернатив, но это явно не случай России», — сказал он.

Ранее исследователи обнаружили связь между вирусом Maverick и банковским трояном Coyote. Анализ нескольких компаний показал совпадения в коде, методах заражения и инструментах, что указывает на общее происхождение.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

