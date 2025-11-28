На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выяснили, сколько чашек кофе нужно пить в день, чтобы замедлить процесс старения

Unilad: 3-4 чашки кофе в день могут замедлить процесс старения
VictoriaArt/Shutterstock/FOTODOM

Кофе может не только бодрить, но и замедлять процессы старения при умеренном употреблении. К такому выводу пришли британские исследователи, изучившие влияние кофеина на теломеры — участки ДНК, длина которых считается индикатором биологического возраста, пишет Unilad.

Теломеры укорачиваются с возрастом и под воздействием окислительного стресса. Как пояснила автор исследования доктор Моника Аас из Королевского колледжа Лондона, они «крайне чувствительны к окислительному стрессу и воспалению», что подчеркивает потенциальную пользу кофе для клеточного здоровья.

Согласно результатам работы, люди, регулярно употребляющие кофе, могут быть биологически на пять лет моложе тех, кто его не пьет. Оптимальный эффект наблюдается при употреблении примерно трех–четырех чашек в день.

Однако исследователи предупреждают: чрезмерное потребление кофе может дать обратный результат. Высокие дозы кофеина способны вызывать тревожность, бессонницу, повышение давления, а также ускорять повреждение клеток через образование реактивных форм кислорода.

Ранее врач ответила, вредно ли пить кофе на голодный желудок.

