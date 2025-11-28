Братья по указанию отца утопили в болоте сестру, которая якобы опозорила семью

Братья-сирийцы расправились с сестрой в Нидерландах из-за ее западного поведения

Девушку-подростка из сирийской семьи утопили в болоте из-за ее слишком «западного» поведения. Об этом пишет Daily Mail.

В Нидерландах начался суд над братьями Аль Наджар — 23-летним Мохамедом и 25-летним Муханадом, которые расправились со своей 18-летней сестрой Райан. Отец семейства Халед, по данным следствия, заказал преступление, а потом сбежал в Сирию.

По версии прокуратуры, братья связали сестру, заткнули рот и бросили в болото в Лелистаде, чтобы утопить ее за поведение, которое якобы опозорило семью — у Райан был молодой человек.

Тело девушки со связанными скотчем лодыжками и руками нашли 28 мая 2024 года, через шесть дней после исчезновения из дома.

Братья потерпевшей отрицают вину, ссылаясь на отца. Однако в настоящее время у Нидерландов нет возможности добиться его возвращения. Обвиняемым, которые остаются под стражей, грозит длительный срок.

Ранее в СПЧ заявили, что шансы найти Седу Сулейманову, которую два года назад родственники против ее воли вывезли из Санкт-Петербурга в Чечню, «невелики».