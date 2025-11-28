На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семью, похожую на пропавших в тайге Усольцевых, видели в Таиланде

Журналисты нашли в Таиланде свидетеля, видевшего пропавшую семью Усольцевых
true
true
true
close
VK

В Таиланде якобы видели семью, похожую на пропавших в тайге Усольцевых. Такая информация была озвучена в эфире телепередачи «Малахов» на канале «Россия 1».

Версия о побеге Усольцевых в Таиланд получила подтверждение. Журналисты федерального телеканала нашли в районе Банг Тао на Пхукете туриста, который уверенно заявил, что видел пропавшую семью на пляже за два-три дня до этого.

Другие отдыхающие и некоторые местные жители также подтвердили, что встречали там людей, похожих на пропавших красноярцев.

Корреспонденты сообщили, что семья жила в уединенном бунгало, вела замкнутый образ жизни и часто скрывала лица, а затем внезапно покинула жилище, никого не предупредив.

Сын Ирины Усольцевой Даниил ранее заявлял, что считает Таиланд наиболее вероятным местом нахождения родителей.

«Я бы очень хотел, чтобы они, правда, в Таиланде сейчас были и что все это не фейк», — сказал юноша.

Напомним, в конце сентября 64-летний Сергей Усольцев отправился в поход вместе со своей 48-летней супругой и общей пятилетней дочерью. Путь семьи лежал в сторону горы Буратинка в Красноярском крае. Однако 28 числа Усольцевы перестали выходить на связь. В связи с этим возбудили уголовное дело.

17 ноября спасатели обследовали пещеру глубиной 15 метров, расположенную в 4 километрах от поселка Кутурчин. В краевом подразделении уточняли, что специалисты осмотрели все ходы и три грота, но признаков пребывания пропавших там не были обнаружены.

Подробности о поисках семьи Усольцевых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты турбизнеса оценили версию нахождения Усольцевых в Таиланде.

