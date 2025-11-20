На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперты турбизнеса оценили версию нахождения Усольцевых в Таиланде

В РСТ отреагировали на версию о пребывании семьи Усольцевых в Таиланде
Российский союз туриндустрии (РСТ) отреагировал на появившиеся предположения о том, что исчезнувшая в Красноярском крае семья Усольцевых может находиться в Таиланде. Об этом сообщает aif.ru.

В РСТ пояснили, что несмотря на отсутствие визового режима, каждый въезд в Таиланд регистрируется пограничной службой.

«Любое пересечение границы проходит через пограничный контроль, который подразумевает соблюдение ряда правил, таких как регистрация на рейсы, приобретение билетов и прочее», – заявили представители организации.

В союзе подчеркнули, что длительное нахождение в стране без официального статуса не представляется возможным. Безвизовый период составляет 60 дней с потенциальным продлением до 90. За нарушение режима пребывания или нелегальный переход границы предусмотрена депортация, к которой в Таиланде относятся крайне серьезно.

«Рано или поздно депортируют», – резюмировали в РСТ.

Также в организации отметили, что получение гражданства Таиланда – процесс длительный, занимающий годы и требующий убедительных оснований.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев отправился в туристический поход вместе со своей 48-летней женой и пятилетней дочерью. Они направились к горе Буратинка, расположенной в Красноярском крае, однако 28 сентября родственники перестали получать от них какие-либо известия. В связи с этим инцидентом было инициировано уголовное дело.

Детали поисковой операции семьи Усольцевых — в материале «Газеты.Ru».

Ранее спасатель рассказал, могла ли семья Усольцевых укрыться в пещере.

