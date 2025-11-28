В Росреестре выступили против бумажных свидетельств на недвижимость

В Росреестре и Минфине не поддержали идею возобновления выдачи бумажных свидетельств о собственности на недвижимость, сообщил «Газете.Ru» депутат Госдумы Михаил Делягин. Копия письма Росреестра есть в распоряжении редакции. В ведомстве отметили, что идея депутата противоречит госпрограмме «Цифровое государственное управление», предполагающей полный переход на цифровой оборот документов.

«Одно из важнейших требований к информации, содержащейся в реестрах, — ее актуальность, своевременность и достоверность. В противном случае такая информация может причинить вред лицу, которое основывает свое решение на устаревшей либо недостоверной информации. Введение такой платной услуги, как выдача «розовых свидетельств», само по себе потребует дополнительных расходов. Выдача бумажных свидетельств приведет к снижению спроса на выписки из ЕГРН, при наличии «на руках» свидетельства не будет необходимости запрашивать выписки, что сегодня является платной услугой», — сообщили в ведомстве.

В Росреестре заявили, что не поддерживают возвращение «розовых свидетельств». В Минфине разделяют такую позицию, рассказал Делягин.

«В рамках ранее действовавшего законодательства наличие возможности подтверждения своего права свидетельствами о государственной регистрации имело негативные последствия. Так, в частности, с помощью свидетельств участники рынка недвижимости, в том числе лица пожилого возраста, вводились в заблуждение о том, что у лица, имеющего на руках такое свидетельство, имеется и соответствующее право на объект недвижимости, в то время как такие права были прекращены, либо обременены, либо в отношении них имелись ограничения, не позволяющие распорядиться объектом недвижимости. Кроме того, имела место практика подделки свидетельств с целью дальнейшего осуществления недобросовестных действий с объектами недвижимости», — отмечается в ответном письме ведомства.

До этого депутат Госдумы Михаил Делягин просил Росреестр рассмотреть возможность вернуть в обращение свидетельства о собственности на розовых бланках, которые перестали выдавать в 2016 году. По его мнению, у граждан сохраняется устойчивый спрос на физический документ, подтверждающий право владения недвижимостью. Делягин отметил, что бумажный документ воспринимается как нечто более «понятное и удобное». Он предложил выдавать по желанию свидетельства за отдельную плату в виде пошлины.

Говоря о необходимости такой процедуры, депутат ссылался на недавнюю катастрофу в Южной Корее, где из-за пожара в государственном дата-центре было уничтожено 858 терабайт правительственной информации.

