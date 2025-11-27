На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В комитете ГД по строительству отвергли идею выдачи семейной ипотеки на «вторичку» во всей России

Депутат Кошелев отверг идею распространить семейную ипотеку на «вторичку» во всей России
Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Распространение семейной ипотеки на «вторички» по всей России не вынудит застройщиков снизить цены на жилье. Об этом заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, комментируя соответствующее предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

«Мнение о том, что дальнейшее распространение льготных ипотечных программ на вторичное жилье заставит застройщиков снижать цены на первичном рынке, глубоко ошибочно. Это связано с фундаментальными различиями в механизмах ценообразования и структуре спроса на этих двух рынках. Цены на новостройки жестко привязаны к высокой себестоимости строительства, которая не снижается. Это материалы, рабочая сила, техника и так далее. Более того, фактическая цена новостройки включает не только себестоимость квартиры, но и «финансовый продукт» — рассрочку, субсидированную ставку. Поэтому застройщики не могут демпинговать, не неся убытков», — заявил он.

Кошелев считает, что программа ипотеки на вторичное жилье в данный момент работает правильно.

«Сейчас ипотека на вторичное жилье в России доступна через стандартные рыночные, а также некоторые льготные программы. Если говорить именно о «Семейной ипотеке», то она распространяется на вторичное жилье с 1 апреля 2025 года. Программа действует только в городах с низкими объемами строительства: если в городе за год построили не более двух домов. Также существует требование к дому, в котором покупается квартира. Он не должен быть старше 20 лет и не должен быть признан аварийным на момент заключения кредитного договора. Кстати, с 2026 года на вторичный рынок жилья начнет распространятся «Дальневосточная и арктическая ипотека». В общем, можно сказать, что программа по ипотеке на вторичное жилье настроена правильно. Ее применяют там, где она действительно нужна», — сказал депутат.

До этого председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с ТАСС предложил распространить на территории всей России возможность брать семейную ипотеку на вторичное жилье. По мнению депутата, такая мера вынудит застройщиков снизить цены на жилье. Миронов считает, что вторичное жилье доступнее, не требует ремонта и удобнее для семей с детьми.

Ранее в Госдуме признали, что россияне не могут купить квартиру.

