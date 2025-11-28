Никас Сафронов поблагодарил «Роснефть» за помощь в организации выставок в Индии

Никас Сафронов: если художник известен, то он и успешен

Народный художник России Никас Сафронов поблагодарил «Роснефть» за поддержку в организации выставок в Нью-Дели с 7 по 21 декабря и Мумбаи с 25 декабря по 15 января, сообщают «Ведомости».

Как рассказал Сафронов, на выставках будут представлены 96 картин, часть из которых написаны в фирменном стиле Dream Vision, а еще 10 были созданы специально для Индии.

«Когда я готовлюсь к выставкам в других странах, я учитываю, конечно, все: историю, культуру, живопись, эпос. В данном случае я изучал изображения Шивы, Брахмы, Тадж-Махал, Варанаси, природу, архитектуру, какие-то знаковые места», — рассказал художник.

По мнению Сафронова, в Москве десятки тысяч художников, которые хотят быть знаменитыми.

«Многие ленятся и перестают работать. У меня есть три правила, которые я говорю студентам: обязательность, высочайший профессионализм и духовность. Если художник известен, то он и успешен, потому что ему заказывают работы. 90% творцов были известны при жизни, и поэтому они оставили нам великое наследие», — добавил он.

Также Сафронов описал свой стиль Dream Vision.

«Это как сон, который ты видишь перед пробуждением. А проснувшись, ты его помнишь минут 15. Последние впечатления – полуразмывающиеся, уже стирающиеся – переходят на холст. Это посещение туманной Венеции, Помпей с размытыми фресками. Или туманное утро в российском лесу», — рассказал он.

Сафронов также поделился ожиданиями от предстоящих выставок в Нью-Дели и Мумбаи.

«Ожидания от предстоящей выставки в Индии большие. Надеюсь, она пройдет с успехом», — сказал он.