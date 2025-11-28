Россиянам напомнили о праве отказаться от онлайн-курса на любой стадии обучения

Декан Ручкина: в любой момент от онлайн-курса можно отказаться и вернуть деньги

Среди россиян отмечается рост недовольства качеством онлайн-образования – пользователи регулярно жалуются на те или иные платформы. Гражданам важно заранее выяснять, какие конкретно навыки и компетенции они получат, а также знать, что в любой момент они имеют право отказаться от обучения и вернуть деньги, рассказала декан юрфака Финуниверситета при правительстве РФ Гульнара Ручкина в беседе с Общественной Службой Новостей.

За прошлый год россияне подали в Роспотребнадзор 190 жалоб на услуги онлайн-образования. Часто их не удовлетворяет качество преподавания, отметила эксперт.

«Результатом качественного образования должно стать получение знаний, навыков, умений. Вот тут потребитель может посчитать, что цель не оправдывает средства, он не получает тех навыков, на которые рассчитывал, и появляются претензии к качеству обучения», — пояснила Ручкина.

Она напомнила, что согласно ст.782 ГК РФ россияне имеют право отказаться от услуг на любой стадии обучения. Исполнитель при этом обязан вернуть понесенные расходы потребителю. Онлайн-платформам следует делать акцент не на рекламе, а на четком перечислении навыков и знаний, которые получат ученики по итогам курсов, заключила специалист.

Исследователи до этого выяснили, что более половины россиян (58%) готовы платить за образовательные онлайн-курсы, даже если это будет стоить им 50% зарплаты. Этот показатель существенно выше среди респондентов с доходом от 50 до 100 тысяч рублей, где он достигает 70%. При этом значительная часть участников опроса (24%) готовы вложить в обучение более 50 тысяч рублей.

