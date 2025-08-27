Россиянам объяснили, как связаны стресс и болезни ЖКТ

Хронический стресс может стать причиной множества заболеваний, в том числе нарушений в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

К слову, как отмечала в интервью «Москве 24» врач-психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим, подавляя плач, мужчины могут спровоцировать обострение заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта.

По словам Мельниковой, кратковременное эмоциональное напряжение серьезно не влияет на пищеварение, но когда тревога становится фоном жизни, последствия для организма оказываются гораздо серьезнее.

«В таких случаях нередко развивается синдром раздраженного кишечника — функциональное нарушение, при котором повышенная чувствительность делает привычные раздражители чрезмерно болезненными. Даже незначительный стресс может вызвать спазмы, изменение стула и другие неприятные симптомы», — рассказала специалист.

Она добавила, что проблема часто выходит за рамки ЖКТ: могут наблюдаться головные и мышечные боли, бессонница и другие симптомы, ухудшающие качество жизни.

Стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Павел Лысенков до этого говорил, что хронический стресс оказывает негативное влияние на зубы.

Одной из причин врач назвал влияние кортизола (гормона стресса) на полость рта. При стрессовых ситуациях его уровень в крови повышается, что приводит к нарушению слюноотделения. Сухость во рту становится причиной ослабления естественной защиты эмали от бактерий. В результате повышается риск развития кариеса и других стоматологических заболеваний, пояснил он.

