Трое работников предприятия в Новосибирской области пострадали при ЧП

Три работника пострадали при ЧП на Бердском электромеханическом заводе

Трое работников предприятия в Бердске Новосибирской области пострадали в результате ЧП, проводится проверка. Об этом сообщила региональная прокуратуре в своем Telegram-канале.

Предварительно установлено, что 28 ноября на территории одного из предприятий в Бердске «в результате несчастного случая на производстве пострадало трое работников» — их госпитализировали.

Прокурор города выехал на место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Глава Бердска Семен Лапицкий сообщил изданию NGS.ru, что инцидент произошел на территории Бердского электромеханического завода (БЭМЗ). Вода попала в литейное производство, и произошел выброс пара и металла.

При этом предприятию этот цех не принадлежит. Как пишет издание, его арендует другая организация, название которой не сообщается. Среди пострадавших есть директор предприятия.

Предварительно, причиной инцидента стало нарушение технологического процесса при литье металла.

