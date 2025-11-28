На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трое работников предприятия в Новосибирской области пострадали при ЧП

Три работника пострадали при ЧП на Бердском электромеханическом заводе
true
true
true
close
Telegram-канал Прокуратура Новосибирской области

Трое работников предприятия в Бердске Новосибирской области пострадали в результате ЧП, проводится проверка. Об этом сообщила региональная прокуратуре в своем Telegram-канале.

Предварительно установлено, что 28 ноября на территории одного из предприятий в Бердске «в результате несчастного случая на производстве пострадало трое работников» — их госпитализировали.

Прокурор города выехал на место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Глава Бердска Семен Лапицкий сообщил изданию NGS.ru, что инцидент произошел на территории Бердского электромеханического завода (БЭМЗ). Вода попала в литейное производство, и произошел выброс пара и металла.

При этом предприятию этот цех не принадлежит. Как пишет издание, его арендует другая организация, название которой не сообщается. Среди пострадавших есть директор предприятия.

Предварительно, причиной инцидента стало нарушение технологического процесса при литье металла.

Ранее возгорание произошло на предприятии под Рязанью из-за падения БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами