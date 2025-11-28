«От любви до паранойи»: россиян призвали защититься от киберсталкинга

В 2025 году каждый четвертый россиянин столкнулся с киберсталкингтом – преследованием и слежкой в сети. Исследователи выяснили, что в 12% случаев это перерастало в угрозы и прямое вмешательство в личную жизнь. Чтобы защититься от этого опасного явления, важно использовать инструменты цифровой защиты, а если все-таки появился преследователь, важно собрать доказательства и обратиться в полицию, рассказали эксперты Общественной Службе Новостей.

Сталкинг – это, как правило, проявление нездоровой любви и расстройства психики, которое перерастает в своего рода паранойю, рассказала психолог Светлана Бояринова. По ее словам, сталкерами становятся люди, склонные к очень зависимым отношениям, не знающие границ, представляющие себя единым целым с объектом любви.

«Любой сталкер потенциально опасен: «Когда это психологическое влияние, это подавление воли человека, это попытка убедить его в том, что он должен», — предупредила психолог.

При получении отказа в 1100% случаев такие преследователи начинают вести себя агрессивно, писать угрозы, оскорблять, давить на собеседника. Эксперты отмечают, что избежать таких ситуаций можно, если человек обладает достаточным уровнем правовой грамотности, умеет использовать инструменты цифровой защиты, не обнародует и себе информацию в соцсетях.

Если же преследования избежать не удалось, то важно оперативно принять меры, предупредил юрист, полковник милиции в отставке, член научно-консультативного совета СК РФ Иван Соловьев. В лучшем случае кого-то достаточно просто заблокировать, в худшем – придется обращаться к правоохранителям, отметил он.

«Собирайте доказательства: скриншоты, записи телефонных разговоров, фотографируйте сталкера. Установите камеры, сигнализацию. Если и после обозначения своих границ преследование не прекращается — пишите заявление в полицию по месту жительства с приложениями», — посоветовал юрист

По его словам, иногда достаточно, чтобы преследователя вызвали в органы и провели беседу. Если же это не поможет, то последует административное наказание с крупным штрафом или даже уголовная ответственность по ст. 137 УК РФ.

До этого сообщалось о планах внести в Госдуму доработанный законопроект о борьбе с навязчивым преследованием или сталкингом. До этого предлагалось рассмотреть два законопроекта, которые предполагают внесение поправок в КоАП и УК. Депутаты предложили штрафовать сталкеров на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей с запретом совершения определенных действий и/или административным арестом на срок до семи суток.

