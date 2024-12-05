Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали способы защититься от программ для сталкинга

IT-эксперт Букштейн: на телефоне могут быть программы для слежения за людьми

close
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут случайно установить на телефон вредоносные программы, в том числе используемые для сталкинга и сбора данных. К этому может привести любая ссылка, предупредил в беседе с НСН шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.

«Вредоносные программы случайно не устанавливаются, абонент всегда должен на что-то нажать. Возможно, вам пообещают «вечное счастье» и что-то еще, попросят нажать и скачать», — отметил эксперт.

Он призвал никогда не скачивать на телефон программы, приложения и файлы, в которых пользователь не уверен, а также по возможности не отвечать на незнакомые звонки.

Часто внедренные мошенниками на устройство программы взламывают пароли приложений с помощью искусственного интеллекта, поэтому они не должны состоять из дат или привязывать к ним – ИИ анализирует такие показатели и подбирает их, пояснил Букштейн. По его словам, лучше, чтобы они состояли из букв и цифр.

Удалить программы для сталкинга можно, но здесь есть свои хитрости, так как они сегодня стали очень изощренными. В любом случае при малейших подозрениях следует оперативно сменить все пароли и сообщить в банк о том, что пользователя могли взломать.

Напомним, за 10 месяцев 2024 года число россиян, столкнувшихся с программами для сталкинга, выросло на 25% по сравнению с прошлым годом. Как правило, слежка ведется через специальные приложения. Эти фоновые программы имеют доступ к содержимому экрана, камере и микрофону. Таким образом, злоумышленники могут получить доступ к персональным данным пользователя.

Ранее стало известно о созданной мошенниками «новогодней» схеме отъема денег в Telegram.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами