Россиянам назвали способы защититься от программ для сталкинга

Россияне могут случайно установить на телефон вредоносные программы, в том числе используемые для сталкинга и сбора данных. К этому может привести любая ссылка, предупредил в беседе с НСН шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.

«Вредоносные программы случайно не устанавливаются, абонент всегда должен на что-то нажать. Возможно, вам пообещают «вечное счастье» и что-то еще, попросят нажать и скачать», — отметил эксперт.

Он призвал никогда не скачивать на телефон программы, приложения и файлы, в которых пользователь не уверен, а также по возможности не отвечать на незнакомые звонки.

Часто внедренные мошенниками на устройство программы взламывают пароли приложений с помощью искусственного интеллекта, поэтому они не должны состоять из дат или привязывать к ним – ИИ анализирует такие показатели и подбирает их, пояснил Букштейн. По его словам, лучше, чтобы они состояли из букв и цифр.

Удалить программы для сталкинга можно, но здесь есть свои хитрости, так как они сегодня стали очень изощренными. В любом случае при малейших подозрениях следует оперативно сменить все пароли и сообщить в банк о том, что пользователя могли взломать.

Напомним, за 10 месяцев 2024 года число россиян, столкнувшихся с программами для сталкинга, выросло на 25% по сравнению с прошлым годом. Как правило, слежка ведется через специальные приложения. Эти фоновые программы имеют доступ к содержимому экрана, камере и микрофону. Таким образом, злоумышленники могут получить доступ к персональным данным пользователя.

Ранее стало известно о созданной мошенниками «новогодней» схеме отъема денег в Telegram.