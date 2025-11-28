Лидера и участников экстремистской организации из Иркутской области предадут суду

В Иркутской области следствие завершило расследование уголовного дела в отношении лидера запрещенной экстремистской организации и трех его соучастников. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным ведомства, все четверо обвиняются в занятии высшего положения в преступной иерархии, организации и участии в деятельности экстремистской организации, финансировании ее деятельности, незаконном хранении наркотиков и огнестрельного оружия.

Следствие установило, что не позднее ноября 2019 года 30-летнего мужчину, сидевшего в исправительной колонии Иркутского района, признали уголовным авторитетом среди заключенных, поддерживающих экстремистскую идеологию. Используя личный авторитет, он поддерживал запрещенное движение.

Под его руководством трое других мужчин проводили беседы среди приверженцев экстремистской идеологии, разъясняли ее принципы, пропагандировали агрессию против представителей власти и собирали средства для поддержки криминальной субкультуры.

После освобождения злоумышленник продолжил координировать деятельность группировки, разрешать конфликты и контролировать бюджет с сентября 2021 года по сентябрь 2024 года. Кроме того, обвиняемый незаконно приобрел и хранил дома переделанный из травматического пистолет, винтовочный патрон, а также крупную партию наркотиков. Все предметы изъяли во время обысков.

Следствие собрало достаточно доказательств и дело направили в суд для рассмотрения по существу.

