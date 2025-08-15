Россиянам объяснили, как вовремя определить и вылечить послеродовую депрессию

Многие молодые матери сталкиваются с послеродовой депрессией – очень опасным психическим расстройством, которое мешает ей нормально взаимодействовать со своим ребенком. Это не просто недолгий эмоциональный спад, который после родов испытывают 80% женщин, а именно заболевание, требующее срочного лечения, рассказала 360.ru психотерапевт Лариса Никитина.

Среди причин болезни врач назвала изменение гормонального фона – уровень эстрогена и прогестерона после родов резко падает. Также играют роль желанность ребенка, поддержка близких, забота любимого человека. Однако даже если все эти факторы негативные, необязательно женщина столкнется с депрессией, отметила Никитина.

К группе риска она отнесла подростков, матерей-одиночек, незапланированно родивших женщин, рожениц с тяжелым токсикозом, а также тех, кто уже имел в анамнезе депрессивное расстройство. Основные симптомы – грусть, плаксивость, чувство опустошения, вины и навязчивые мысли о своей несостоятельности – например, женщина может начать называть себя плохой матерью, потерять интерес к ребенку или начать проявлять чрезмерную заботу о нем. На следующем этапе развития болезни можно заметить другие признаки – замедление речи, скорости реакции, слабость, усталость, сонливость или бессонница, избегание людей и так далее.

«Тяжелое состояние после родов можно профилактировать. В первую очередь, следует оказать помощь маме: моральную и физическую. Например, посидеть с ребенком, поддержать словесно», — отметила психотерапевт.

Она призвала помогать женщине восстановиться, так как роды – это огромный стресс, а после них матери становится некогда заниматься собой из-за резкого изменения ритма жизни. Никитина также посоветовала не осуждать молодых мам за то, что она постоянно говорит о ребенке, не ругать ее, если малыш заболел, а оказывать физическую помощь, помогая заботиться о младенце. С таким подходом женщина будет иметь возможность поспать, отдохнуть, что сделает ее спокойнее и снизит риски депрессии, заключила врач.

До этого семейный и перинатальный психолог, кандидат психологических наук Нателла Колобова рассказала, что 50-80% женщин сталкиваются с так называемыми «голубыми блюзами» — снижением настроения в первую неделю после родов. Еще у 20-30% женщин наблюдаются легкие или умеренные депрессивные состояния, требующие психотерапии. В 0,2-1% случаев после родов могут развиться тяжелые послеродовые депрессии или мании, требующие вмешательства психиатра. По ее словам, в группу риска попадают женщины, у которых есть трудности в отношениях со своей матерью или отцом ребенка, финансовые затруднения, отягощенный анамнез, а также идеалистические представления о материнстве и младенчестве.

Ранее были названы три признака послеродовой депрессии, которые нельзя игнорировать.