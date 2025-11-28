На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Гонконге выросло число погибших в результате пожара в жилом комплексе

SCMP: число погибших в жилом комплексе в Гонконге возросло до 128 человек
Tyrone Siu/Reuters

Число погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге достигло 128. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Поданным издания, среди погибших — один пожарный, 79 человек пострадали. Неясной остается судьба еще 200 человек.

На месте трагедии продолжаются полномасштабные спасательные работы.

Власти отмечают, что причиной быстрого распространения пожара стал легковоспламеняющийся пенополистирол, использованный при ремонтных работах. Начато уголовное расследование. В связи с этим антикоррупционный орган Гонконга ICAC уже арестовал двух директоров консалтинговой фирмы Will Power Architects Company, отвечающей за проект реконструкции здания суда Ван Фук в Тай По. Всего по этому дело было арестовано пять человек.

26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.

Ранее на Аляске произошло землетрясение.

