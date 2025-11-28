В Москве будут судить женщину, «заказавшую» мужа за пять миллионов рублей

В Москве перед судом предстанет 69-летняя женщина, которую обвинили в «заказе» мужа за пять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Следствие установило, что обвиняемая в ходе бракоразводного процесса и раздела совместного имущества конфликтовала с супругом и не желала делить нажитое. Женщина обратилась к знакомому с просьбой собрать информацию о муже и «устранить» его с помощью отравления — чтобы все выглядело естественно.

Знакомый сообщил о намерениях женщины правоохранителям, но, уже под их наблюдением, продолжил сотрудничать с подозреваемой. Мужчина получил аванс в размере одного миллиона рублей. Через некоторое время он сообщил обвиняемой, что муж якобы устранен, показав фото мужчины.

Женщину задержали при передаче оставшихся четырех миллионов рублей. Ей предъявлено обвинение.

Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Западного административного округа, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемая содержится под стражей.

