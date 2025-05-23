Россиянка заказала убийство собственной дочери за плохое поведение

Под Челябинском женщина предложила рецидивисту 100 тысяч за убийство ее дочери

В Челябинской области местная жительница заказала убийство собственной дочери. Об этом стало известно Ura.ru.

Жительница поселка Измайловского решила избавиться от 12-летней дочери, которая учится в четвертом классе. Женщину якобы не устраивало плохое поведение девочки, и она предложила знакомому рецидивисту 100 тыс. рублей за расправу над ней.

Мать ребенка предложила утопить школьницу в реке, но «киллер» рассказал о ее планах правоохранителям.

Несовершеннолетняя осталась в живых, а против ее 46-летней матери возбудили уголовное дело по ч.4 ст.33 п.п «в,з» ч.2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к убийству). В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

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