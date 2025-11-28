На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне в преддверии Дня матери назвали лучшие образы мам из мультфильмов

Rambler&Co: колыбельная из мультфильма «Умка» стала самой любимой у россиян
Союзмультфильм

Более трети (34%) россиян признались, что мама медвежонка Умки, Белая Медведица, чаще всего ассоциируется у них с их родительницей. Это показал тематический опрос медиахолдинга Rambler&Co и киностудии «Союзмультфильм», проведенный в преддверии Дня матери, результаты которого есть в распоряжении RT.

23% опрошенных отдали свой голос за маму Дяди Федора из «Простоквашино», 21% — маму-обезьяну из «Осторожно, обезьянки!». Маму из «Варежки» выбрали 15% респондентов, мамy Малыша из «Малыш и Карлсон» — 7%.

Респонденты также составили рейтинг любимых колыбельных, его возглавила композиция «Ложкой снег мешая, ночь идет большая» из мультфильма «Умка» (31% голосов). В числе лидеров — «Спят усталые игрушки» (26%) и «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю» (20%).

«Размышляя об идеальном «мамином помощнике», пользователи проявили единодушие: 61% считают, что это Кот Матроскин — «хозяйственный, деловитый, практичный». Вторым стал Дядя Федор (22%), Львенка из мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню» выбрали 9%, Зайца из «Ну, погоди!» — 5%, а Карлсона — 3%», — добавили аналитики.

День матери в России отметят 30 ноября. Исследование, проведенное медиаплатформой Food.ru совместно с торговой сетью «Пятерочка», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что значительная часть респондентов рассматривает праздник как день благодарности и любви к маме (45%).

Ранее стало известно, куда поедут россияне на День матери.

