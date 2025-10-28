На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пассажир самолета ранил попутчиков вилкой и попытался напасть на бортпроводника

Студент из Индии сорвал трансатлантический перелет, напав с вилкой на попутчиков
Shutterstock/Bizi88

Пассажир самолета ранил вилкой двух подростков на рейсе из Чикаго во Франкфурт-на-Майне, передает CNN.

Инцидент произошел в субботу, 25 октября, на борту самолета авиакомпании Lufthansa. По официальным данным, переполох устроил 28-летний гражданин Индии Пранит Кумар Усирипалли, ранее находившийся в США по студенческой визе и изучавший библеистику.

Во время обеда мужчина вооружился вилкой и ранил двух 17-летних попутчиков. Один из них получил удар в ключицу, а другой — в область затылка. Когда члены экипажа попытались обезвредить Усирипалли, он сложил пальцы в форме пистолета, засунул их в рот и сделал вид, что нажимает на курок. Затем агрессор ударил пассажирку и попытался напасть на члена экипажа.

В результате самолет экстренно перенаправили в Бостон, где иностранец был задержан. Ему предъявили обвинения в нападении с использованием опасного предмета. Виновному грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до $250 тыс.

Ранее пассажирка напала на членов экипажа во время полета и сорвала рейс.

