У мужчины нашли рак, когда он сломал шею, ударившись пальцем ноги о стул

Британец узнал о неизлечимой форме рака, когда сломал шею, ударившись пальцем ноги о стул. Об этом пишет The Manchester Evening News.

Газета сообщает, что 62-летний Пол Энглисс из района Сток-Ньюингтон на северо-востоке Лондона списывал «очень сильную боль в пояснице» на усталость и справлялся с ней при помощи компрессов и обезболивающих средств. Осенью прошлого года он ударился пальцем ноги о стул в спальне, что вызвало «ударную волну» по позвоночнику и привело к перелому третьего шейного позвонка.

Согласно статье, в отделении неотложной помощи мужчине поставили диагноз «миелома» (злокачественное заболевание крови, при котором «неправильные» клетки вытесняют нормальные и производят аномальный белок; это приводит к повреждению костей, нарушению в работе иммунитета и поражению почек).

«Они (врачи. — «Газета.Ru») обнаружили около 28 отверстий в моем позвоночнике, так что мне повезло, что миелому обнаружили на ранней стадии», — отметил мужчина.

В материале говорится, что он быстро прошел курс химиотерапии. По состоянию на 13 октября этого года, у Энглисса наступила ремиссия.

