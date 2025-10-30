На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У мужчины нашли рак, когда он сломал шею, ударившись пальцем ноги о стул

Британец сломал шею, ударившись пальцем ноги о стул, и узнал, что болен раком
Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Британец узнал о неизлечимой форме рака, когда сломал шею, ударившись пальцем ноги о стул. Об этом пишет The Manchester Evening News.

Газета сообщает, что 62-летний Пол Энглисс из района Сток-Ньюингтон на северо-востоке Лондона списывал «очень сильную боль в пояснице» на усталость и справлялся с ней при помощи компрессов и обезболивающих средств. Осенью прошлого года он ударился пальцем ноги о стул в спальне, что вызвало «ударную волну» по позвоночнику и привело к перелому третьего шейного позвонка.

Согласно статье, в отделении неотложной помощи мужчине поставили диагноз «миелома» (злокачественное заболевание крови, при котором «неправильные» клетки вытесняют нормальные и производят аномальный белок; это приводит к повреждению костей, нарушению в работе иммунитета и поражению почек).

«Они (врачи. — «Газета.Ru») обнаружили около 28 отверстий в моем позвоночнике, так что мне повезло, что миелому обнаружили на ранней стадии», — отметил мужчина.

В материале говорится, что он быстро прошел курс химиотерапии. По состоянию на 13 октября этого года, у Энглисса наступила ремиссия.

Накануне стало известно, что жительница Нефтекамска стала инвалидом из-за ошибки врачей. В 2023 году она обратилась в больницу, где ей провели операцию по удалению новообразования молочной железы. Несмотря на результаты гистологического исследования, которое выявило рак с некрозами, врачи отпустили пациентку домой, а спустя два года у нее отказали ноги.

Ранее женщина вышла замуж за больного раком ради его почки.

