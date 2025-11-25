На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеринары в Москве спасли кролика со сложным переломом лапы
ГБУ «Мосветобъединение»

В Москве ветеринары спасли карликового кролика по кличке Шарлотта со сложным переломом голени. Об этом «Москве 24» сообщили в столичной госветслужбе.

Операцию провел хирург-ортопед Мосветстанции Александр Степанов.

«До этого в сторонней клинике на лапу наложили лангету, но при обследовании выяснилось, что у кролика перелом голени со смещением осколков кости», — уточнили в госветслужбе.

Ветврач провел интрамедуллярный остеосинтез под ингаляционной анестезией, чтобы обеспечить прочную фиксацию фрагментов кости животного до полного их сращивания. Кролику предстояло пройти реабилитацию, теперь его кости полностью срослись и он вернулся к привычной жизни.

В начале ноября сотрудники Калининской ветклиники спасли морскую свинку по кличке Рокки, в мочевом пузыре которой обнаружили камень размером более 1 см. Владельцы питомца заметили, что он неожиданно начал проявлять беспокойство и отказываться от еды. Кроме того, на его подстилке были замечены красные капли. На рентгенографии выяснилось, что в мочевом пузыре морской свинки образовался крупный камень. Ей выполнили цистотомию под наркозом.

Ранее ветеринар рассказал, сколько длится инкубационный период бешенства.

