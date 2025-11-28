В Алтайском крае задержали жителя по подозрению в пропаганде терроризма

ТАСС: жителя Бийска арестовали за призывы в интернете к терроризму

В Бийске Алтайского края задержали 19-летнего местного жителя, который, как считают силовики, по указанию украинской террористической организации «Сибирь будет свободной» создал в соцсетях канал для пропаганды террора. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным агентства, на видео, оказавшемся в распоряжении агентства, задержанный приносит извинения жителям России и говорит, что около двух месяцев назад вышел на связь с представителями организации. Канал, который он вел, был ориентирован на аудиторию региона.

Источник ТАСС уточнил, что личность молодого человека выявили во время оперативно-разыскных мероприятий. Его задержали в рамках возбужденного уголовного дела в ходе обыска дома, после чего поместили под домашний арест.

Расследование ведут по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета. Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы.

