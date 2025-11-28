На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Финляндии задержали мужчину, перешедшего границу из России

Yle: в Иматре поймали мужчину за пересечение российско-финской границы
Алексей Даничев/РИА Новости

В Иматре задержали мужчину, который незаконно пересек российско-финскую границу. Об этом сообщило издание Yle.

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии утром 27 ноября зафиксировала нелегальный переход на участке в районе Иматры. По данным ведомства, подозрительное движение обнаружили сенсоры и патрули с собаками.

Нарушение произошло на северном берегу Вуоксы — этот участок пока не оснащен новым заграждением, уточнил заместитель начальника региональной погранслужбы майор Антти Вирта. С утра в районе шли поиски нарушителя: там работали патрули, было много служебных автомобилей и вертолет.

Позже власти сообщили, что мужчину нашли в центре города, неподалеку от водоската Иматранкоски. Вирта отметил, что задержание прошло спокойно и без происшествий.

По факту нелегального пересечения начато предварительное расследование. Погранслужба поблагодарила местных жителей, которые передавали информацию о нелегале следователям. Из-за инцидента финские представители по приграничным вопросам связались с коллегами из Выборгского района Ленобласти.

Ранее двое китайцев незаконно пересекли границу с РФ ради папоротника.

