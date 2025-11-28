В России предложили новый механизм защиты продавцов квартир от аферистов

Участники рынка вторичного жилья предложили новые меры для борьбы с ростом мошенничества. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Как следует из письма партнера юрбюро «Стратегия» Сергея Рамазанова, направленного председателю комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав Галине Хованской, юристы предлагают изменить порядок сделок купли-продажи, чтобы защитить продавцов от действий аферистов. В документе говорится, что пострадавшим можно выплачивать компенсации или предоставлять жилье на праве пользования по аналогии с механизмами Агентства по страхованию вкладов и Федерального фонда по защите прав обманутых дольщиков.

Автор письма отметил, что мошенники все чаще действуют под видом операций под «контролем спецслужб», а в итоге продавцы теряют и жилье, и деньги. Из-за таких схем страдают и добросовестные покупатели, которые остаются без средств и приобретенной квартиры.

Советник юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Артур Аванесян отметил, что суды нередко принимают сторону продавцов. По его словам, среди жертв мошенников обычно оказываются пожилые люди, граждане в тяжелых жизненных ситуациях или те, кто сталкивается с ментальными нарушениями и не всегда понимает смысл совершаемых действий.

Аванесян отметил, что предложения заслуживают внимания, но без специального закона о защите добросовестных покупателей реализовать их сейчас сложно. По данным Минфина, дефицит бюджета в 2025 году может достичь 2,6% ВВП. При этом фонд компенсаций для обманутых дольщиков за первое полугодие 2025 года выплатил 41,1 млрд рублей, а по итогам года сумма может превысить 72 млрд рублей.

Аванесян также считает, что мошенничество на рынке вторичного жилья пока не сопоставимо по масштабам с проблемами вкладчиков или дольщиков. Основатель SIS Development Ярослав Гутнов предупредил, что государственная «подушка безопасности» может создать ложное чувство защищенности, из-за чего часть клиентов станет менее внимательной, а кто-то даже попытается инсценировать аферы ради компенсаций.

