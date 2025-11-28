Россиянам назвали способ обратиться за пенсией до пенсионного возраста

Аналитик Виноградов: обратиться за пенсией можно до пенсионного возраста

Россияне могут досрочно обратиться за получением накопительной пенсии. Об этом агентству «Прайм» рассказал профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он отметил, что для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России, предварительно проверив выписку из индивидуального лицевого счета. Она доступна в личном кабинете на «Госуслугах» или на сайте соцфонда. Информация о пенсионных накоплениях указана в разделах 3 и 4.

Виноградов добавил, что рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. При положительном решении о выплате накопительной пенсии деньги начнут перечислять на банковский счет уже в следующем месяце.

По словам аналитика, россиянин может получить всю сумму сразу, разделить ее на определенный период времени, но не менее 10 лет, а также назначить пожизненную накопительную пенсию.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин заявил RT, что в декабре пенсионные выплаты будут проходить по особому графику, согласованному Социальным фондом России и банками.

Ранее россиянам напомнили о праве вложить маткапитал в будущую пенсию.