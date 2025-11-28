На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали способ обратиться за пенсией до пенсионного возраста

Аналитик Виноградов: обратиться за пенсией можно до пенсионного возраста
true
true
true
close
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут досрочно обратиться за получением накопительной пенсии. Об этом агентству «Прайм» рассказал профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Он отметил, что для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России, предварительно проверив выписку из индивидуального лицевого счета. Она доступна в личном кабинете на «Госуслугах» или на сайте соцфонда. Информация о пенсионных накоплениях указана в разделах 3 и 4.

Виноградов добавил, что рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. При положительном решении о выплате накопительной пенсии деньги начнут перечислять на банковский счет уже в следующем месяце.

По словам аналитика, россиянин может получить всю сумму сразу, разделить ее на определенный период времени, но не менее 10 лет, а также назначить пожизненную накопительную пенсию.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин заявил RT, что в декабре пенсионные выплаты будут проходить по особому графику, согласованному Социальным фондом России и банками.

Ранее россиянам напомнили о праве вложить маткапитал в будущую пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами