Жителей Орловской области предупредили о ракетной опасности и угрозе атаки БПЛА

Ракетная опасность объявлена в Орловской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей, находящихся дома, укрыться в помещениях без окон.

«Если вы на улице – зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал глава региона в 00:43.

Через 9 минут Клычков уведомил об отбое ракетной опасности.

При этом в приложении МЧС появилось сообщение об опасности атаки БПЛА в Орловской области.

Минувшей ночью силы ПВО России уничтожили 118 украинских дронов. Как отметили в Минобороны, 52 летательных аппарата было сбито над Белгородской областью. Еще 26 дронов были сбиты над территорией Курской области, 18 БПЛА — над Самарской областью.

По шесть беспилотников уничтожили над территорией Краснодарского края и над Брянской областью. По два летательных аппарата — над Воронежской, Липецкой и Оренбургской областями. Еще по одному дрону сбили над Волгоградской, Тульской и Ростовской областями и над акваторией Черного моря.

Ранее на российском стадионе нашли обломки украинского беспилотника.