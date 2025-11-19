В Закарпатье местные жители перекрыли дорогу и сожгли блокпост

В Закарпатской области жители из-за карантина перекрыли дорогу и сожгли блокпост

В Закарпатской области Украины недовольные карантинными мерами местные жители перекрыли дорогу и сожгли блокпост. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Обозреватель».

Карантин был введен в селе Иза Хустского района из-за вспышки вирусного гепатита А. Решение об этом приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Возмущенные жители села перекрыли участок ведущей в Мукачево автотрассы и подожгли блокпост. На месте происшествия находятся несколько экипажей полиции, но они не пресекают действия сельчан, а лишь обеспечивают безопасность участников протеста и дорожного движения.

16 ноября сообщалось, что на Западной Украине мужчина подорвал себя гранатой, когда полицейские попытались забрать его в территориальный центр комплектования (аналог военкомата).

12 ноября стало известно, что в украинском городе Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) мужчина открыл огонь по сотрудникам территориального центра комплектования, ранив двоих из них.

Ранее украинец напал с ножом на сотрудников ТЦК в Кривом Роге.