Россиянам объяснили, как рассчитать свою личную инфляцию

Личная инфляция — это индивидуальный, неофициальный показатель, который отражает реальные изменения стоимости жизни конкретного человека или семьи. Почему личная инфляция почти всегда выше официальной и как научиться ею управлять, «Газете.Ru» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.

По словам эксперта, статистика регулярно сообщает: инфляция составляет, например, 6%. Звучит стабильно и даже успокаивающе. Но стоит открыть таблицу семейного бюджета, и картина оказывается совсем другой: расходы на продукты могут вырасти с 20% бюджета до 40%. У семьи с детьми дорожают питание, секции, школьные товары. У автомобилистов увеличиваются затраты на страховку, обслуживание, топливо. У пожилых людей — на лекарства. Каждый раз реальные расходы растут быстрее, чем сухая цифра инфляции из новостей.

«Это происходит, потому что официальная инфляция рассчитывается на основе усредненной потребительской корзины. Она отражает средний набор товаров и услуг по всей стране, а не индивидуальный стиль жизни, состав семьи или финансовые обязательства. Простой пример. Несколько лет назад на 1000 рублей можно было купить полноценную корзину продуктов: молоко, хлеб, сыр, фрукты. Сегодня — небольшой пакет. И получить легкое недоумение у кассы. Так выглядит инфляция в реальности», — объяснила она.

Личная инфляция — это показатель, который показывает, насколько подорожала именно ваша жизнь, а не жизнь в стране в целом.

«Например, семья из четырех человек. Их расходы: продукты +15%, коммунальные услуги +10%, детские кружки и секции +20%. Официальная инфляция — 7%. Итого личная инфляция такой семьи — около 13%. Разрыв ощущается сразу: деньги «улетают», хотя формально экономика выглядит устойчиво», — рассказала эксперт.

Еще один пример — одинокий айтишник. Его ключевые расходы: электроника — без изменений, билеты на самолет — примерно те же, аренда — выросла. В результате его личная инфляция — 4–5%.

«То есть два человека живут в одной экономике, но сталкиваются с совершенно разными финансовыми реалиями. Понимание этой разницы помогает лучше управлять деньгами и не полагаться на иллюзию стабильности», — пояснила Волкова.

Расчет личной инфляции — это не про идеальный учет, а про необходимость понимать собственную финансовую реальность. Финансовый эксперт объяснила, как рассчитать личную инфляцию.

Шаг 1. Определите категории расходов. Не «примерно», а именно по факту. Записывайте траты хотя бы 2–3 месяца.

Шаг 2. Соберите данные за два периода. Нужны цифры прошлого года и текущего. Это даст честную точку сравнения.

Шаг 3. Сравните изменения. Определите, что выросло в цене и насколько.

Шаг 4. Рассчитайте рост по категориям. Формула проста: (текущие расходы - прошлогодние) / прошлогодние × 100.

Шаг 5. Учитывайте долю категории в бюджете. Если продукты составляют 40% бюджета, их рост важнее, чем рост затрат на развлечения.

Итоговый показатель покажет вашу личную инфляцию — ту, которую чувствует именно ваш кошелек.

При этом понимание личной инфляции — это не финиш, а старт работы с финансами.

«Пересмотрите привычки. Иногда кажется, что деньги уходят «куда-то». Но цифры быстро показывают, какие статьи бюджета раздулись незаметно. Определите приоритеты. На что вы готовы тратить, а что можно сократить? Обычно именно крупные категории дают возможность сэкономить 20–50%. Зафиксируйте экономию. У кого-то «высвобождается» 10%, у кого-то — 30%. Эти деньги — основа финансовой подушки. Создайте отдельный счет. Накопительный или пополняемый вклад на 3–6 месяцев — удобный инструмент. Направляйте туда все сэкономленные средства», — посоветовала эксперт.

Понимание личной инфляции возвращает контроль: вы перестаете ориентироваться на усредненные цифры и видите, как изменяется именно ваша стоимость жизни. Это первый шаг к грамотному управлению деньгами, планированию будущего и более стабильной финансовой позиции.

Ранее россиянам назвали самые популярные финансовые стереотипы, которым не стоит верить.