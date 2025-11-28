На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
За пять лет спрос россиян на недвижимость в Таиланде вырос в три раза

Kalinka Ecosystem: среди россиян возрос спрос на недвижимость в Таиланде
RuslanKphoto/Shutterstock/FOTODOM

По данным Kalinka Ecosystem, иностранные покупатели формируют 14% всех сделок с недвижимостью в Таиланде. При этом покупатели из России совершают в два раза больше сделок на Пхукете, чем граждане Китая.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Иностранные покупатели обеспечивают 14% сделок, но их доля в денежном выражении значительно выше. По прогнозу Kalinka Thailand, в 2026 году иностранцы приобретут недвижимость на сумму более 200 млрд бат (5,8–6,3 млрд долларов). Средний бюджет сделки составит 104 тыс. долларов. Разница между долей по количеству (14%) и долей по стоимости (19–20%) указывает на то, что иностранцы приобретают более дорогие объекты, чем местные жители.

В 2026 году доля россиян по покупке недвижимости в Таиланде составит 10%. Больше всего сделок придется на граждан из Китая — 36%, на США и Австралию — 16%, на Европу (Великобританию, Польшу, Францию) — 9%. Сделки в категории «Другие», в которую традиционно входят граждане Мьянмы, Германии, Тайваня, Японии и Сингапура, составят порядка 29%.

Спрос со стороны россиян стабилизировался, сместив фокус на инвестиционные проекты. За пять лет количество сделок, совершаемых гражданами России, увеличилось в три раза. Так, в 2025 году показатель составил 1320 сделок. В 2026 году ожидается рост еще на 6%, до 1400 сделок в год. При этом пик спроса пришелся на 2022–2023 годы. Прогнозируемый объем сделок россиянами составит 175 млн долларов, а средний чек покупки — 125–140 тыс. долларов. Самый популярный объект — квартиры площадью 30–40 кв. м.

«Главным центром притяжения инвестиций среди россиян остается Пхукет. На острове сформирован дефицит предложения, особенно на первой береговой линии в престижных районах. Здесь практически не осталось места для новой застройки. В востребованных локациях (Банг Тао, Лаэ) рост цен за год достигает 10–12%, что в 2–3 раза выше, в целом по стране. При этом активный рынок вторичного жилья позволяет инвесторам, которые вошли в проекты на ранних стадиях в 2023–2024 годах, успешно выходить с прибылью 30–40%. Состоятельных резидентов привлекают визовые программы (LTR Visa) , — отмечает Леонид Устинов, CEO Kalinka Thailand.

В структуре иностранного спроса на Пхукете лидируют покупатели из России с долей 25%. Далее следуют Европа — 15%, Китай — 10%, Индия — 8%. На другие страны приходится 42% сделок.

На Пхукете российские покупатели занимают первое место с долей, более чем в два раза превышающей долю китайских инвесторов. В отличие от общенациональной статистики, где лидирует Китай, на острове сложилась уникальная структура спроса. Россияне не только превосходят по количеству сделок, но и формируют спрос на дорогие объекты в бизнес- и премиум-сегментах. При этом отмечается интерес покупателей из Европы (Великобритании, Польши, Франции) и Индии.

Основной мотив покупки недвижимости в Таиланде россиянами — инвестиции в аренду, доля которых составляет 55–60%. На втором месте — покупка «второго дома» с долей 25%, на третьем — релокация с долей 15%.

