В Нижнем Новгороде спасли мужчину, впавшего в кому после симптомов ОРВИ

В Нижнем Новгороде мужчина впал в кому после возвращения из отпуска

В Нижнем Новгороде 39-летнего мужчину госпитализировали спустя два дня после возвращения из отпуска. Об этом сообщает представитель системы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Пациент поступил в местное медучреждение с высокой температурой и кашлем. Во время обследования выяснилось, что у пациента была двусторонняя пневмония, нарушалась работа почек.

Изначально медики предположили, что мужчина заразился чем-то на экзотическом курорте, поэтому его перевели в инфекционную больницу, где подключили к ИВЛ. Уже на следующий день у пациента отказали почки.

Позже на ситуацию обратили внимание ревматологи из другой больницы. Выяснилось, что инфекций у больного нет.

«У мужчины диагностирован васкулит – иммунопатологическое воспаление сосудов – артерий, артериол, капилляров, венул и вен», – сообщается в публикации.

В результате пациент провел в коме около месяца. Специалисты старались не допустить осложнений. Медики смогли спасти мужчину. Им также удалось восстановить работу почек.

