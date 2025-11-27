На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции турист из Екатеринбурга внезапно впал в кому

В Турции мужчина из РФ впал в кому после того, как подхватил вирус
Shutterstock

Екатеринбуржец подхватил вирус в Турции и не смог своевременно вернуться домой. Об этом сообщает Е1.

Как рассказала его супруга, 49-летний россиянин попал в больницу 4 ноября. В этот же день он должен был вылететь домой, однако в аэропорту ему стало плохо.

Мужчина попал в местную больницу, там врачи сказали женщине, что ему необходимо «отлежаться» два-три дня. Позже ей сообщили, что супруга ввели в искусственную кому. По мнению жены, пострадавший мог подхватить вирус на море или в отеле.

К 18 ноября туриста должны были отправить на Родину, но страховая компания не нашла самолет, на котором его могли бы направить в Екатеринбург.

«Говорят, что сейчас не сезон, самолетов мало и они все забиты. Человек уже три недели в коме, его выводить надо», – рассказала женщина.

Она добавила, что пациенту диагностировали пневмонию, его организм ослаблен. Так как он длительное время лежит в коме, у путешественника развилась другая инфекция. Врачи продолжают оказывать ему помощь.

Ранее россиянин потерялся в аэропорту Бангкока и не смог объяснить, что с ним произошло.

