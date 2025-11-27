Учительница общалась с подростком в соцсетях и совращала его на встречах

В Австралии недавно родившая учительница призналась в совращении школьника

37-летняя учительница из Австралии стала фигуранткой уголовного дела после совращения 15-летнего школьника. Об этом сообщает abc.net.

По данным следствия, педагог по имени Карли Рэй несколько раз надругалась над подростком, с которым общалась в социальных сетях.

Рэй встречалась с несовершеннолетним и склоняла его к незаконным действиям сексуального характера. Помимо этого, у нее обнаружили материалы со сценами насилия над детьми.

Об этих «отношениях» стало известно после того, как двоюродный брат юноши увидел переписку и рассказал о ней его родителям, семья обратилась в полицию.

Когда сотрудники правоохранительных органов арестовывали учительницу, она заявила, что думала, что подросток совершеннолетний и заканчивает школу.

Сначала женщина отвергала все обвинения. Ее освободили после внесения залога, так как женщина сообщила о беременности. Из-за рождения ребенка заседания переносились.

На последнем заседании она признала себя виновной. В следующий раз она появится в суде в марте следующего года.

